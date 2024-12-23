İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi, açılış töreni ile hizmete girdi. Vali Davut Gül, sokak hayvanlarının korunması ve bakımı konusundaki önemine vurgu yaptı.

23.12.2024 19:54  Güncelleme: 19:59
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İSTANBUL Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Toplumda sahipsiz hayvanlarla ilgili bir problem var. Biz bir merhamet medeniyetiyiz, vicdanlı insanlarız. Dolayısıyla da onların yaşatılması, sahip çıkılması çok kıymetli. Tarım Bakanlığımız yönetmeliğini yayınladı, ama İstanbul olarak bizim diğer illerden farklı bir yönümüz var. Bizde ilçeler çok iç içe durumdalar. Yani aynı anda 39 ilçemiz ve büyükşehir belediyemiz aynı işi yapmadığı takdirde, yapılan çalışmalar boşa gidecek" dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi, 2 yıldır devam eden inşaatının tamamlanmasının ardından açıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversite Rektörü Profesör Doktor Nuri Aydın, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak, hayvan sağlığı alanında öncü bir rol üstlenen Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hastanemiz sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, veterinerlik alanında eğitim, araştırma ve yenilikçi çözümler üretme noktasında da önemli bir misyon üstlenmektedir. Gerek köklü geçmişi, gerekse çağdaş akademik başarılarıyla fakültemiz, sadece ülkemizde değil, dünya çapında da saygın bir eğitim kurumudur. Bugüne kadar 7 binin üzerinde veteriner hekim mezun eden bu fakülte, 2017 yılında Avrupa Birliği EAEVE tarafından akredite edilmiş ve geçmişte birçok ilkede imza atmıştır. Bunlardan en yaygın olarak bilinen Türkiye'nin ilk klonlama yöntemiyle, bu merkezdeki değerli bilim insanlarının çalışmalarıyla, dünyaya gelen koyun 'Boyalı' olup, bu işlem dünyadaki ilk örnekler arası arasında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: ONLARIN YAŞATILMASI, SAHİP ÇIKILMASI ÇOK KIYMETLİ

Konuşmasında sokak hayvanlarının bakımı konusuna değinen İstanbul Valisi Davut Gül ise, "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın yaptığı bu çalışmanın üniversitelerimize örnek olmasını diliyorum. Cerrahpaşa'nın kurumsal kapasitesi, öğretim görevlerinin tecrübesi, sağlık hizmetinde yıllardır yaptığı çalışmalar hiç şüphesiz size bu görevi doğal olarak zaten yüklüyordu. Bu beklentiyi çıkartıyordu. Bunu da boşa çıkartmadınız. Bunu hakkıyla yapıyordunuz, yapmaya devam edeceğinize de inanıyoruz. Malum, toplumda sahipsiz hayvanlarla ilgili bir problem var. Biz bir merhamet medeniyetiyiz, vicdanlı insanlarız. Dolayısıyla da onların yaşatılması, sahip çıkılması çok kıymetli. Müdahale etmediğimizde, kendi haline bıraktığımızda sayının artmasıyla birlikte, özellikle İstanbul özelinde trafiğin bu kadar yoğun olduğu, yeşil alanların kısıtlı olduğu yerde hem birbirlerine zarar veriyorlar hem de çevreye zarar verebiliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yaptığı son düzenlemeyle birlikte yasal alt yapısı daha da güçlendi. Tarım Bakanlığımız yönetmeliğini yayınladı, ama İstanbul olarak bizim diğer illerden farklı bir yönümüz var. Bizde ilçeler çok iç içe durumdalar. Yani aynı anda 39 ilçemiz ve büyükşehir belediyemiz aynı işi yapmadığı takdirde, yapılan çalışmalar boşa gidecek. Aynı yıl içerisinde yüzde 75'inin, 80'inin kısırlaştırılabilmesi lazım. Avcılar'ın yaptığını Beylikdüzü yapmıyorsa, ya da Beylikdüzü'nün yaptığını Başakşehir yapmıyorsa boşa kürek çekmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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