İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrencilerinden Ayakkabı Sektörüne Teknik Gezi

28.04.2026 13:50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı öğrencileri, modern üretim tesislerine düzenledikleri teknik geziyle sektörün mutfağını yerinde gördü.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı öğrencileri, sektörün mutfağını yerinde görmek amacıyla modern üretim tesislerine teknik bir gezi düzenledi. Akademi ile sanayi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen bu buluşmada genç yetenekler, teorik bilgilerini devasa bir üretim hattının dinamikleriyle birleştirme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, bir terliğin fikir aşamasından son paketleme anına kadar geçen tüm süreci adım adım inceledi. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nde dijital tasarımların fiziksel prototiplere dönüşümünü, Kesim ve Saya Hazırlama bölümünde malzeme verimliliğini, Montaj ve Enjeksiyon Hattı'nda seri üretimin disiplinini gözlemledi. Sürdürülebilirlik odaklı üretim vizyonu kapsamında, yıllık 59,5 ton atığı geri dönüştüren ve enerjisinin yüzde 75'ini güneşten karşılayan tesisin döngüsel ekonomi hamleleri yerinde incelendi.

Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Çaşkurlu öncülüğünde gerçekleşen ziyarete akademik kadro eşlik etti. Öğrenciler, derslerde gördükleri tekniklerin endüstriyel boyutta nasıl karşılık bulduğunu görmenin kariyer planlamaları için dönüm noktası olduğunu belirtti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve soru-cevap paneli ile sona erdi.

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:28
ABD’den büyük hazırlık Orta Doğu’da son 72 saatte dikkat çeken hava hareketliliği
ABD'den büyük hazırlık! Orta Doğu'da son 72 saatte dikkat çeken hava hareketliliği
14:26
Sözleri büyük yankı uyandırdı Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir
Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
