İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrencilerinden Ayakkabı Sektörüne Teknik Gezi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı öğrencileri, sektörün mutfağını yerinde görmek amacıyla modern üretim tesislerine teknik bir gezi düzenledi. Akademi ile sanayi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen bu buluşmada genç yetenekler, teorik bilgilerini devasa bir üretim hattının dinamikleriyle birleştirme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, bir terliğin fikir aşamasından son paketleme anına kadar geçen tüm süreci adım adım inceledi. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nde dijital tasarımların fiziksel prototiplere dönüşümünü, Kesim ve Saya Hazırlama bölümünde malzeme verimliliğini, Montaj ve Enjeksiyon Hattı'nda seri üretimin disiplinini gözlemledi. Sürdürülebilirlik odaklı üretim vizyonu kapsamında, yıllık 59,5 ton atığı geri dönüştüren ve enerjisinin yüzde 75'ini güneşten karşılayan tesisin döngüsel ekonomi hamleleri yerinde incelendi.

Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Çaşkurlu öncülüğünde gerçekleşen ziyarete akademik kadro eşlik etti. Öğrenciler, derslerde gördükleri tekniklerin endüstriyel boyutta nasıl karşılık bulduğunu görmenin kariyer planlamaları için dönüm noktası olduğunu belirtti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve soru-cevap paneli ile sona erdi.