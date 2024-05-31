İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin yeni binasının temel atma töreni Avcılar Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Yeni bina, fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda depreme dayanıklı ve son teknolojik imkanlarla inşa edilecek. Hayvan Hastanesi de binanın yanına konumlandırılacak. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, yeni fakültenin üniversite, öğretim üyeleri ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

31.05.2024 13:27
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İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi binasının temeli törenle atıldı.

Üniversitenin açıklamasına göre, yeniden yapılanma süreci kapsamında fakültenin yeni binasının temel atma töreni, Avcılar Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, binanın, fakültenin ihtiyaçları doğrultusunda, depreme dayanıklı ve son teknolojik imkanlarla inşa edileceğini belirtti.

Prof. Dr. Aydın, Hayvan Hastanesinin de binanın hemen yanına konumlandırılacağını bildirdi.

Projenin yaklaşık 10 yıl önce çalışılan Avcılar Yerleşkesi'nin master planı kapsamında bulunduğunu dile getiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu bina ve Avcılar Yerleşkesi'ndeki tüm projelerin çizimleri uzunca zaman önce yapılan bir planlamanın sonucu. Veteriner Fakültesi binası inşaat sürecinin çok hızlı şekilde tamamlanacağı düşüncesindeyim. Temelini attığımız yeni fakültenin üniversitemiz, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak ise yeni fakülte binası için heyecanlı olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İÜC Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Doç. Dr. Barış Yıldızlar, fakülte binasının, bodrum, zemin ve üç ara kat ile çatı katından oluştuğunu anlattı.

Yapının 4 bloktan oluştuğunu bildiren Yıldızlar, "Oturum alanı 8 bin 900 metrekarelik yer kaplıyor ve toplamda 40 bin metrekarelik kapalı alana sahip büyük bir yapı. Binamızın temelinde 807 tane temel altı kazıkları bulunuyor." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Aydın ve öğretim üyeleri tarafından butona basılarak temele ilk beton atıldı.

Törenin ardından Rektör Aydın ve beraberindeki heyet, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı - Son Dakika

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