İstanbul Üniversitesi\'nde Depo Yangını

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üniversite Mahallesi'nde bulunan yerleşkede, inşaat malzemelerinin muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İçinde bazı yanıcı maddelerin de bulunduğu öğrenilen depodaki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışması başlattı.
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