İstanbul Üniversitesi'nden Savaşların Durdurulması Çağrısı

21.04.2026 19:00
İstanbul Üniversitesi, sivilleri, eğitim kurumlarını, sağlık altyapılarını ve kültürel mirası hedef alan savaşların ve saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insanlığın tarih boyunca, büyük istilaların, dünya harplerinin, salgınların ve medeniyet yıkımlarının ürettiği ağır tahribat yaşadığı belirtildi.

Ortadoğu'da yaşanan savaşın da benzer bir tarihi kırılmanın işaretlerini taşıdığı, sivillerin hedef haline geldiği, şehirlerin yıkıldığı, eğitim ve sağlık altyapılarının tahrip edildiği belirtilen açıklamada, kitlesel yerinden edilmelerin artması ve bölgesel çatışma riskinin büyümesinin, yeni bir felaket ikliminin oluştuğunu açık biçimde gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin Filistin halkına yönelen ağır şiddeti, hukuki ayrımcılığı, sistematik yıkımı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin de yargıladığı İsrail'in bölgedeki sistemli soykırımını lanetlediği bildirildi.

Gazze'de yaşanan soykırıma ilave olarak, İsrail'in son dönemde kabul ettiği Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan daha sert ve ağır bir eşitsizlik rejimi doğurduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu düzenleme, askeri mahkemelerde yargılanan Filistinliler bakımından asılarak infazı öngörmekte, kısa infaz süresi ve af imkanının dışlanması gibi hükümlerle yaşam hakkını ve adil yargılanma güvencelerini ortadan kaldırmaktadır. Bu hukuk aşınması, uzun yıllardır süren yaptırımsızlık ve yapısal eşitsizlik zemininde işlemektedir. İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan Tel Aviv merkezli bir STK olan Yesh Din'in 2005-2025 dönemini kapsayan veri notuna göre, Filistinlilere karşı işlenen ideolojik suçlara ilişkin soruşturmaların yüzde 93,6'sı iddianame olmadan kapatılmış, dosyaların yalnızca yüzde 3'ü mahkumiyetle sonuçlanmıştır. Bu veriler, hukuki ayrımcılığın kurumsal güvensizlik ve kalıcı toplumsal kırılmalar ürettiğini açıkça göstermektedir."

"ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmesi ve işgal girişimi bölgesel savaşı büyütmekte ve daha yıkıcı kılmaktadır." denilen açıklamada, Körfez hattındaki enerji güvenliğinin sarsılması, deniz yollarının tehdit altına girmesi, yeni askeri sevkiyatlarla çatışma riskinin büyümesinin, Ortadoğu'da yaşananların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini gösterdiği ifade edildi.

"İstanbul Üniversitesi, bilimin ışığını, ortak insanlık vicdanını ve barışın dilini savunmaya devam edecek"

Savaşın üniversiteler, okullar, araştırma kurumları ve kültür varlıkları üzerinde de ağır yıkımlara neden olduğu kaydedilen açıklamada, yerinden edilmelerin artmasıyla sınıfların boşaldığı, okulların sığınaklara dönüştüğü, çocukların ve gençlerin eğitim hakkının ellerinden alındığı bildirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler verileri ve uluslararası haber kaynaklarının, Lübnan'da yüz binlerce çocuğun yerinden edildiğini ve 150 binden fazla öğrencinin eğitimden koptuğunu gösterdiği vurgulandı.

Üniversitelerin suskun kalmaması gerektiği, üniversitelerin hakikati savunmak, insan onurunu korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak ve barışın dilini canlı tutmakla yükümlü olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitime ve bilime güven aşılamak, sorunları bilgiyle ve ortak akılla çözmek, insan onurunu her şeyin üzerinde tutmak ve bunu insan hayatını koruyan bir sorumlulukla birleştirmek temel yaklaşımımızdır. Sivilleri, eğitim kurumlarını, sağlık altyapılarını ve kültürel mirası hedef alan tüm saldırılar derhal durdurulmalıdır. Ayrımcı ve keyfi yasal düzenlemeler geri çekilmelidir. Evrensel hukuk, insan hakları hukuku ve insancıl hukuk ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Diplomasi, ateşkes, insani yardım ve adalet mekanizmaları güçlendirilmelidir. Tarihin bizlere yüklediği sorumlulukla İstanbul Üniversitesi, bilimin ışığını, ortak insanlık vicdanını ve barışın dilini savunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

