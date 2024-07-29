İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile Muhtarlar Akademisi işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile Muhtarlar Akademisi işbirliği protokolü imzaladı

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Muhtarlar Akademisi için işbirliği protokolü imzaladı. Vali Davut Gül, 961 muhtara eğitim vereceklerini belirtirken, muhtarların federasyonlarının ve konfederasyonlarının da destek vereceğini ifade etti. Eğitimler, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından verilecek ve muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli bilgiler aktarılacak. Eğitimlerin sonunda muhtarlara sertifika verilecek ve mezuniyet törenleri düzenlenecek.

29.07.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliğinin İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin katkılarıyla düzenleyeceği "Muhtarlar Akademisi"nin işbirliği protokolü yapıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, kentte görev yapan 961 muhtara, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile eğitim vereceklerini söyledi.

Muhtarların oluşturduğu federasyonlar ve konfederasyonların da buna destek vereceklerini dile getiren Gül, Muhtarlar Daire Başkanlığının da bu konuyu koordine edeceğini belirtti.

Gül, muhtarlara eğitimlerin Anadolu Yakası'nda Marmara Üniversitesi, Avrupa Yakası'nda ise İstanbul Üniversitesi ile verileceğini anlatarak, "Eğitimler, muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere, herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler ve muhtarlığımızın temel esasları gibi genel hatlarıyla 'hap bilgi' şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek." dedi.

Üniversite rektörlerine, hocalarına, muhtarlara ve bu işin koordinasyonunu yapanlara teşekkür eden Gül, bununla birlikte muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğine inandığını kaydetti.

Vali Gül, muhtarların her daim yanında olacaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızı il valilerine ve ilçe kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu emaneti olarak muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek hafta başından itibaren başlayacak eğitimlerin bir hafta süreceğini aktaran Gül, kamu hizmetleri başta olmak üzere muhtarların mahallede karşılaştığı her konu ve alanda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitimler olacağını kaydetti.

Vali Gül, hayata dair her konuda muhtarlara iletişim kanallarını anlatacaklarının altını çizerek, "Vatandaşlarımıza nasıl daha iyi yardımcı olabileceklerini anlatacağız. Kamu hizmetlerinden doğrudan nasıl yararlanabileceklerini muhtarlarımıza anlatmış olacağız. Bunu da üniversitelerimizin eliyle yapacağız. 961 muhtarımızın tamamını bir takvim dahilinde eğitimden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni dersler, yeni farklı bakışlar mümkün olacak"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, muhtarların geçmiş tecrübeleriyle beraber güncellenmelerinin her zaman için yararlı olacağını söyledi.

Prof. Dr. Zülfikar, "Üniversitemizin özellikle dijital teknolojinin ilerlediği, yapay zekanın arttığı ve birçok şeyin bilgisayar programına dahil olduğu süreçte, bu programları da kendi eğitim, bilgilenme süreçlerine dahil edebilecekleri yeni dersler, yeni farklı bakışlar mümkün olacak. Biz de onları bir eğitim modülü şeklinde sunacağız." dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Milletimizle doğrudan ilişkili olan, açıkçası eğitimlerinin de en üstte olmasına arzu ettiğimiz muhtarlarımızla ilgili Muhtarlar Akademisi için üniversitemizde uzman personelimizle birlikte iyi bir eğitim programı uygulayacağız." diye konuştu.

Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut ise halka doğrudan en güzel hizmeti sağlama noktasında kendilerine bir fırsat doğduğunu anlattı.

Aykut, "Temsil etmiş olduğum kurumumuz adına başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, kıymetli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da yıllardan beri bu projeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Türk milletinin yaşam biçimi olan demokrasinin temel taşı muhtarların çağa ayak uydurması noktasında mutlaka bir eğitim alması gerektiğine dikkati çeken Delibalta, bu projenin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

Eğitim sonunda muhtarlara sertifika verilecek

Her iki üniversiteyle İstanbul Valiliğinin imzaladığı protokol kapsamında, muhtarların, görev yaptıkları mahallelerde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel sorunların çözümünde akademik bilgilerle donatılması amaçlanıyor.

Valilik ve üniversitelerin eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlayacağı projeyle eğitim programlarıyla akademisyenler tarafından muhtarlara bazı bilgiler aktarılacak.

Eğitimlerin sonunda muhtarlara sertifika verilecek ve mezuniyet törenleri düzenlenecek.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Yakası, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile Muhtarlar Akademisi işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile Muhtarlar Akademisi işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement