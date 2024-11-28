İstanbul Valiliği'nden Anaokulu ve Kreş İle İlgili Talep - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Anaokulu ve Kreş İle İlgili Talep

İstanbul Valiliği\'nden Anaokulu ve Kreş İle İlgili Talep

İstanbul Valiliği, belediyelere bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının bildirilmesini istedi. Talep edilen verilerin 28 Kasım 2024 günü saat 15:00'e kadar iletilmesi gerekiyor.

28.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
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(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15: 00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi. Yazıda "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek bugün saat 15: 00'e kadar exel ortamında idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine iletilmesi" denildi.

İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15: 00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi. Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can imzalı yazı şöyle:

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dılaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28. 11. 2024 günü (bugün saat 15: 00'e kadar exel ortamında idaredenetim@istanbul.gov.tr adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde belirtilerek mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim"

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Anaokulu ve Kreş İle İlgili Talep - Son Dakika

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