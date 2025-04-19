İstanbul Valiliği, saat 15.00\'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

1959posof1959:

SN ALİ VURAL EFENDİ,FİLİSTİNE YILLARDIR SOLCULAR SAHİP ÇIKTI VE ÇIKIYOR.DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ MÜCADELESİNİ DUYMADIN HER HALDE.BENCE YAŞIN KÜÇÜK BİLEMEZSİN TABİİ.70 YILLARDA İSRAİL SURİYE SAVAŞI VARDI GOLAN TEPELERİ.O ZAMAN RADYO DAN DİNLERDİK.ŞÖYLE HABER GEÇERDİ.SAĞCI FALANJİSTLER İLE SOLCU MÜSLÜMANLAR SAVAŞIYOR DERDİ.HATTA YASER ARAFAT DA DEVRİMCİ İDİ.KADDAFİNİN LİBYASININ AÇILIMI DA LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYELERİ BİRLİĞİ İDİ.YORUM YAPARKEN İLLA DA CHP YE VURACAKSANIZ BU BAŞKA.YANLIŞ ANLAMAYIN CHP Lİ DEĞİLİM AMA BÖYLE DAVRANIRSANIZ.YARIM ASIRDAN FAZLA GEÇMİŞİMDEN VAZGEÇİP CHP Lİİ OLURUM