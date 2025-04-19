İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

İstanbul Valiliği, saat 15.00\'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

19.04.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle, metro hattının bazı durakları saat 15.00'ten sonra kapatılacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır."

CHP'DEN FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dün yaptığı açıklamada, Filistin'e destek kapsamında bugün saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. İl Başkanlığı, yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdi. Bu bildirimin ardından, eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığının İstanbul Valiliği'nce CHP'ye iletildiği öğrenildi.

Valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP'nin etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İstanbul, Şişhane, Güncel, Güncel, Taksim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mehmet Ali Karatay:
    Netenyaho oy veririm Erdoğana oy vermem 148 151 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Şakaa gibii : Pek inandırıcı gelmedi? CHP’filistinn desteğiii?Hiç bir dönem Filistin’in yanında olmadılar’ki??? 127 87 Yanıtla
  • Efem0909:
    CHP müslümana destek için eylem mi yapar Amaçları farklıdır mutlaka 73 87 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sebep ? ne korkusu ? 94 42 Yanıtla
  • Gy224466:
    İsrail bu kararınıza sevinmistir. 76 26 Yanıtla
  • Oooo:
    Hz Allah bildiği gibi yapsın 67 4 Yanıtla
  • Emre Ceylan:
    birileri kokuyormu siyasi üyeliğim yok vatandaş olarak kınıyorum 45 10 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hani filistine destek diyorlardı ne oldu 41 12 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Adamların tek amacı yasama ve yürütmeyi sekteye uğratmak, itibarsızlaştırmak. Yaralı parmağa işlemez bunlar. 27 23 Yanıtla
  • Erol Kırmızı:
    Be oldu chp den korktunızmu.. 30 12 Yanıtla
  • özgür:
    filistin halkı için savaşan hamas a terör örgütü diyen bir parti mi filistin için yürüyüş yapacak filistinin mazlum halkı hepimiz hams ız diyiyor şimdi chp filistinin halkı için yürüyüş yapıyorsa hamas için yürüyüş papmış olmuyormu (TAŞ YAĞACAK BAŞIMIZA VİŞŞŞ KELE) :))) 14 11 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    CHP ye oy kazandiriyooo bu hareketler 16 5 Yanıtla
  • 7273:
    hem yerli mala boykot hem israail mallarına ses çıkarma hem Filistin'e destek geç bunları ziya yerse bu ülkeye heykelden başka dikili ağaçları yok tutturmuslar kent lokantası icrat yok eser desen makoryosun var. İmamoğlu un 5 14 Yanıtla
  • Yunus:
    her zulmün muhakak bir sonu vardır 8 1 Yanıtla
  • 1959posof1959:
    SN ALİ VURAL EFENDİ,FİLİSTİNE YILLARDIR SOLCULAR SAHİP ÇIKTI VE ÇIKIYOR.DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARININ MÜCADELESİNİ DUYMADIN HER HALDE.BENCE YAŞIN KÜÇÜK BİLEMEZSİN TABİİ.70 YILLARDA İSRAİL SURİYE SAVAŞI VARDI GOLAN TEPELERİ.O ZAMAN RADYO DAN DİNLERDİK.ŞÖYLE HABER GEÇERDİ.SAĞCI FALANJİSTLER İLE SOLCU MÜSLÜMANLAR SAVAŞIYOR DERDİ.HATTA YASER ARAFAT DA DEVRİMCİ İDİ.KADDAFİNİN LİBYASININ AÇILIMI DA LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYELERİ BİRLİĞİ İDİ.YORUM YAPARKEN İLLA DA CHP YE VURACAKSANIZ BU BAŞKA.YANLIŞ ANLAMAYIN CHP Lİ DEĞİLİM AMA BÖYLE DAVRANIRSANIZ.YARIM ASIRDAN FAZLA GEÇMİŞİMDEN VAZGEÇİP CHP Lİİ OLURUM 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Mehmet Ali emin ol Erdoğan da netnyahu ya oy verir. 6 1 Yanıtla
  • 7273:
    MEHMET ALİ onu biliyoz hangi tohumdan olduğunuzu 2 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    kım kımı tutuyor 1 2 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    hayırdır filistin düş anları size ne oluyor 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    peki bu resimdeki bayanda filistine destek mitinğine gidecekmi 0 0 Yanıtla
  • Nazife:
    ulaşım engellenirmi milletin işi var gücü var . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:28:01. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, saat 15.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonu ve F1 fünikülerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement