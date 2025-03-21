İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı

İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde protestolar sürerken, İstanbul Valiliği, aldığı önlemlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

21.03.2025 15:33
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İstanbul Valiliği, 19- 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle bazı metro hatları ile yolların trafiğe kapatıldığı duyurmuştu. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası bazı yolların kapatıldığı açıklandı.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

  • Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar:

  • 10.Yıl Caddesi
  • Namık Kemal Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi
  • E-5 D100 Karayolu

19 MART'TA EYLEMLER YASAKLANDI

İstanbul Valiliği de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün eylemlerin kent genelinde 4 gün yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır."

Bunlara ek olarak Taksim metrosuna giriş ve çıkışlar kapatılmış, Taksim Meyanı barikatlarla çevrilmiş ve yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Apple User:
    Korkunun ecele faydası yok biz demokratik hakkımızı Anayasal Hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Diktatör Recep Tayyip Erdoğan ın emirlerini değilde Anayasa ya uyar ise 2 tarafta hiç bi taşkınlık kaos yaşanmaz. 1998 15 Yanıtla
  • Yunus:
    ne korkuymus ve korkmayın biziz halk 1051 14 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sahibin gelsin vali 670 27 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Vali değil tasmali köpek 404 5 Yanıtla
  • 032725:
    Kapatırsınız ya, saltanatınız bitecek diye yok kamu düzeniymiş,Davut,sırf biat ettiğin Reco'nun saltanatı bitmesin diye. 369 32 Yanıtla
  • Sk 06:
    diktatör Tayyip etme bulma dünyası inşallah Rabbim büyük biliyor 352 0 Yanıtla
  • Hasan Tartal:
    Korkmayın looo Halk'ız biz Halk.... 238 4 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Ekremin parali troleri musluk kesilecek diye bu feryat figanlari aç kalacaz korkusu malesef balon patladı proje son buldu paraların nerelere aktarıldığı belli sosyal medyadaki trolere 8 232 Yanıtla
    Hasan Tartal:
    Aktroll sizde maaş nasıl sosyal haklar varmı ?? 0 0
  • ekenel:
    neyin korkusu bu sayın vali 200 0 Yanıtla
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