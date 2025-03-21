İstanbul Valiliği, 19- 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle bazı metro hatları ile yolların trafiğe kapatıldığı duyurmuştu. Valilik tarafından alınan tedbirlere ek olarak 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası bazı yolların kapatıldığı açıklandı.
İstanbul Valiliği de İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün eylemlerin kent genelinde 4 gün yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır."
Bunlara ek olarak Taksim metrosuna giriş ve çıkışlar kapatılmış, Taksim Meyanı barikatlarla çevrilmiş ve yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı - Son Dakika
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