İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle BİLSEM, DYK ve sınavlara 2 gün ara verdi

İSTANBUL'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, E-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere 2 gün ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.