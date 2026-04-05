İstanbul Valiliğinden servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis için başsağlığı mesajı - Son Dakika
İstanbul Valiliğinden servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis için başsağlığı mesajı

05.04.2026 13:10
İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın'ın 30 Mart'ta servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı kaza sonucu yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı polisin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesai arkadaşımız Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliğinden servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis için başsağlığı mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul Valiliğinden servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis için başsağlığı mesajı - Son Dakika
