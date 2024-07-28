İstanbul Valisi, asker uğurlama konvoyu engelleyenlere ceza ve suç duyurusu yapacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, asker uğurlama konvoyu ile trafik akışını engelleyenler için idari para cezasının yanı sıra adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sebebi ne olursa olsun, trafiği durdurarak insan hayatını tehlikeye atan ve bu saçma sapan hareketlerinin videosunu çeken herkese, sadece idari para cezası vermekle yetinmeyip, aynı zamanda adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.