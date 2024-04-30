İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Güvenlik Tedbirlerini İnceledi

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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih'te alınan güvenlik önlemlerini inceleyerek, denetimlerde bulundu.

Vali Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte birçok güvenlik noktasına giderek polis ve vatandaşlarla sohbet etti.

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere de yem atan Gül, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

1 Mayıs'ın güzel bir şekilde geçmesi için çalıştıklarını aktaran Gül, "Tek isteğimiz vatandaşlarımızın burnu bile kanamadan bu süreçte 1 Mayıs'ın, anlamına uygun bir şekilde kutlanması. İstanbul'da 40 tane toplantı ve gösteri yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili bir müracaat olmadı. Dolayısıyla İstanbul'da bu saat itibarıyla yasal olarak etkinlik yapma ile ilgili olarak herhangi bir kuruluşun, bir grubun müracaatı olmadı. Yarın daha çok yasa dışı gösteriler ile ilgili çeşitli çağrılar var. Bunula ilgili İstanbul'umuzun huzurunun bozulmaması için, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak, arkadaşlarımızla birlikte alana bakıyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, resmi bir başvuru olmadığı için gösterilere de izin verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında trafiğe kapalı noktaların belirlendiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Taksim başta olmak üzere bu 40 alanın dışındaki yerlerde herhangi bir yasa dışı gösteriye, toplantıya doğal olarak izin vermiyoruz, veremiyoruz. Kapalı sokaklar, caddeler var. Vatandaşlardan ricamız, olabildiğince bu bölgelere gelmemeleri. Trafik anlamında bir sıkıntı yaşanacak, bir yoğunluk yaşanacak. Yarın böyle olmasını biz de istenmezdik. İsterdik ki Yenikapı'da, Maltepe'de vatandaşlarımızın coşku içerisinde kutlayacakları bir alan olsun. Taksim'e de çocuklarının, eşlerinin elinden tutarak gezmeye gelsin. Maalesef öyle bir imkan olmadı. Bütün konfederasyonlarla, sendikalarla konuştuk ama şu an itibarıyla yasal bir talep yok. Yasal olarak verilmiş bir izin yok. Dolayısıyla biz tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak."

CHP İstanbul İl Başkanının 1 Mayıs için Taksim'e yönelik çağrısıyla ilgili soruya da yanıt veren Vali Gül, şöyle konuştu:

"Herkes için belli bir sayıda Taksim'e çelenk koymak isteyenlere emniyet teşkilatımız rehberlik ederek Taksim'e kadar getiriyor. Çelenk sunmalarını ve kısıtlı sayıdaki kişinin karanfil bırakmasına rehberlik ediyoruz. CHP'nin şu an itibarıyla Taksim'e çelenk koyma ya da karanfil koyma ile ilgili bir müracaatı yok. CHP İl Başkanını aradım, kendisine de hatırlattım. Eğer yarın çelenk koyma isteniyorsa bugünden müracaatlarını yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa belli bir sayıdaki kişiye çelenk koyma, karanfil koyma ile ilgili rehberlik edeceğimizi söyledim."