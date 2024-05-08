İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 'Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu' açılışına katıldı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 'Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu' açılışına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi\'nde \'Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu\' açılışına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen 'Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu' açılış törenine katıldı. Vali Gül, yaptığı konuşmada Aydın Doğan'ın sosyal sorumluluk projeleriyle topluma ve devlete önemli katkılar sağladığını belirterek, şehirleşmeyle birlikte kültür, sanat ve edebiyatın da yükselmesi gerektiğini vurguladı.

08.05.2024 15:42
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İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde "Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu" açılışına katıldı.

Vali Gül, açılışta yaptığı konuşmada, topluma faydalı olmanın önemine dikkati çekerek, "Aydın (Doğan) Bey'in, hem bu okulu, hem bugünkü salonu, hem geçmişte yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle gerçekten milletimize, devletimize çok önemli katkıları oldu. Evlatları aynı şekilde katkılarını sunuyor." dedi.

Şehirleşmenin yeni yeni yaşandığına işaret eden Gül, "Şehirleşmeyle birlikte olmazsa olmaz kültür, sanat, edebiyatın da eş zamanlı olarak yükselmesi lazım. Bu nasıl olacak? Toplum zenginleşecek, devlet zenginleşecek, sosyal sorumluluk projeleri artacak, sanatın, sanatçının kıymeti oluşacak, insanlar sanata para harcayacak. Milletçe, devletçe Ulu Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği yere ulaşmış olacağız. Mimari projede finansmanını harcayan Aydın Doğan Vakfına, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul aile birliği başkanlarımıza, imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 'Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu' açılışına katıldı - Son Dakika

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