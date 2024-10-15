İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Gül ve Başkan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ağırladı. Vali Gül'e ziyaretinde, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile İstanbul ve Kartal ilçe protokolü eşlik etti. Başkan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kartal Belediyesi'nin ilçenin geleceği adına devletin tüm kurumlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

Vali Davut Gül ise misafirperverliği için Yüksel'e teşekkür ederek, Kartal'ın zengin tarihi ve kültürü ile İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydetti.

Ziyaretin ardından Vali Gül ve Başkan Yüksel, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Kartal'ın muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Vali Gül ve protokole aktardı.