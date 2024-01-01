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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti. Vali Gül, annenin sağlığını kutlayarak bebeğe altın taktı ve ailenin yeni yılını kutladı. Sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Vali Gül, İstanbul'da huzurlu bir şekilde yeni yıla girildiğini belirtti.

01.01.2024 - 12:16,
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve annesi Merve Çavuş Kürekçi'yi ziyaret etti. Vali Gül, anneyi tebrik ederek bebeğe altın taktı. Gül, çiçek ve çikolata hediye ederek ailenin yeni yılını kutladı. Vali Gül, daha sonra sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti.

"ÖNCE SAĞLIK SONRA SAVAŞSIZ BİR ORTAM DİLİYORUM"

Anne Merve Çavuş Kürekçi, "Çok mutluyum. Biz de bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk, çok şükür sağlıkla kucağımıza aldık bebeğimizi. Bebeğimizin adı Kaan Kürekçi. Doğumumuz güzel geçti, çok şükür iyiyim şimdi. Ben de çok heyecanlandım, böyle bir şey beklemiyordum. Valimizin gelmesine çok memnun olacağım. 2024 yılından beklentim öncelikle sağlık ve savaşsız bir ortam kesinlikle" dedi.

"İSTANBUL'DA HUZURLU BİR ŞEKİLDE YENİ YILA GİRDİK"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Allah hayırlı bir ömür nasip etsin. Usuldür, yılın ilk bebekleri ziyaret edilir. Biz de arkadaşlarımız ile birlikte ona geldik. Gün boyu da emniyet, jandarma, sahil güvenlik, 112 ekiplerimizi, 7/24 çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ederken, yapılan işlerin nasıl gittiğini görmek istedik. Hem de onların yeni yılını kutlamak istedik. Bugün de bebek ve annesi ile çalışan sağlık personellerinin yeni yılını kutladık. İstanbul'da çok şükür huzurlu bir şekilde yeni yıla girdik ve bu şekilde devam ediyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız 2024 yılını geçirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Vali Gül, daha sonra hastaneden ayrıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Kaynak: DHA
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