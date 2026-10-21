İstanbul Valisi Gül'den sel ve su baskınlarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül'den sel ve su baskınlarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım

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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sağanak sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sağanak sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 14 Ekim'de etkisini artıran sağanak yağışta bazı bölgelerde metrekareye yer yer 272 kilogram yağış düştüğünü, bu miktarın 1942'den bu yana İstanbul'da ölçülen en yüksek yağış olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Afette hayatını kaybeden 7 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Gül, afetin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda, tüm kurumların katkısıyla sahada olduklarını, arama kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarında 9 bin 217, destek çalışmalarında ise 38 bin personelin görev yaptığını, çalışmalarda ayrıca 5 bin 280 araç ve iş makinesi ile 14 botun kullanıldığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Gül, AFAD koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımıyla zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü, tespit edilen zararlar doğrultusunda vatandaşlara yönelik destek ve ödemelerin devam ettiğini, hasarların giderilmesi, ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vali Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ayazağa'da Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldığını, talep eden vatandaşların binalarının TOKİ aracılığıyla veya "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yenileneceğini, İSKİ'nin de dere ıslah çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara, afet sürecinin koordinasyonunu yürüten AFAD başta olmak üzere, arama kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarına, ekiplere, destek personeline, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere özverili çalışmaları için teşekkür eden Gül, paylaşımında, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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