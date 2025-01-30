İstanbul'da Kaçak Alkol Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Kaçak Alkol Mücadelesi

İstanbul\'da Kaçak Alkol Mücadelesi

İstanbul Valisi Davut Gül, kaçak alkol satışıyla mücadeleye ilişkin, "Mahalledeki herhangi bir işletme kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım.

30.01.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, kaçak alkol satışıyla mücadeleye ilişkin, "Mahalledeki herhangi bir işletme kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız." dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda Vali Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Vali Gül, ocak ayı içerisinde kaçak alkolle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, eskiden kaçak alkol denildiğinde şişelerin taklit edildiğinin görüldüğünü ancak son dönemde kaçak alkolün plastik bidon ve pet şişelerle satıldığı bir mekanizmanın olduğunu kaydetti.

Mahallelerde bakkal, kırtasiye gibi kaçak alkol yapılıp satılan yerlerin ruhsatlarının ilçe belediyeleriyle denetimler yapılarak iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, "Mahalledeki herhangi bir işletme, adı ne olursa olsun, berber mi, kuaför mü, başka bir şey mi, kendi görev alanına girmemekle birlikte kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız. Vatandaşımızın tırnağının bile zarar görmemesini sağlamamız lazım." diye konuştu.

Vali Gül, alınacak önlemlerle sahte alkol konusunu gündemlerinden kaldırmaları, yatırım programındaki işleri takip ederek hedefi yüzde 100 tutturmaları gerektiğini söyledi.

"Sosyal projelere ağırlık vermemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Gül, "Dolayısıyla da ailenin güçlendirilmesi, gençlerin evlendirilmesi, mümkünse aileler arasındaki ufak tefek problemlerin ortadan kaldırılması için tedbirler alınması, her sene olduğu gibi bu sene biraz daha üzerinde durmamız gereken konular. Bununla ilgili sosyal projelerimize ağırlık vermemiz lazım." diye konuştu.

Vali Gül, il genelinde kaçak hafriyat dökümünün de önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği ve diğer kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarıyla bu konunun üzerine gidip, çevre kirliliğini ortadan kaldıracaklarını belirtti.

"Uyarıları elbette dikkatle dinler, giderme konusunda gerekli hassasiyeti gösteririz"

Toplantıda söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koordinasyonun kamu yönetimi açısından önemine işaret etti.

Kurumlar arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "İletişim konusunda dönem dönem aksaklıklar yaşandığı da bir gerçek. Bu hususta belki de şahsıma düşenler olabilir. Bana dönük uyarıları elbette dikkatle dinler ve giderme konusunda gerekli hassasiyeti de gösteririz. Aynı konuda diğer kurum ve kuruluşların da açık, şeffaf, masada her hususun çözüme dönük pozitif iletişimi en üst seviyede tutan bir içerikle, ortamla yürütülmesi arzumuz, talebimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Davut Gül, istanbul, Güvenlik, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Alkol Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Alkol Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.