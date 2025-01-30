İstanbul\'da Kaçak Alkol Mücadelesi

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İstanbul Valisi Davut Gül, kaçak alkol satışıyla mücadeleye ilişkin, "Mahalledeki herhangi bir işletme kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız." dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda Vali Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Vali Gül, ocak ayı içerisinde kaçak alkolle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, eskiden kaçak alkol denildiğinde şişelerin taklit edildiğinin görüldüğünü ancak son dönemde kaçak alkolün plastik bidon ve pet şişelerle satıldığı bir mekanizmanın olduğunu kaydetti.

Mahallelerde bakkal, kırtasiye gibi kaçak alkol yapılıp satılan yerlerin ruhsatlarının ilçe belediyeleriyle denetimler yapılarak iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Gül, "Mahalledeki herhangi bir işletme, adı ne olursa olsun, berber mi, kuaför mü, başka bir şey mi, kendi görev alanına girmemekle birlikte kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa, ham maddesini bulunduruyorsa ve bunu da emniyet, zabıtamız tespit ettiyse sonsuza kadar o işletmenin kapatılması lazım. Burada şartları olabildiğince zorlayacağız. Vatandaşımızın tırnağının bile zarar görmemesini sağlamamız lazım." diye konuştu.

Vali Gül, alınacak önlemlerle sahte alkol konusunu gündemlerinden kaldırmaları, yatırım programındaki işleri takip ederek hedefi yüzde 100 tutturmaları gerektiğini söyledi.

"Sosyal projelere ağırlık vermemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Gül, "Dolayısıyla da ailenin güçlendirilmesi, gençlerin evlendirilmesi, mümkünse aileler arasındaki ufak tefek problemlerin ortadan kaldırılması için tedbirler alınması, her sene olduğu gibi bu sene biraz daha üzerinde durmamız gereken konular. Bununla ilgili sosyal projelerimize ağırlık vermemiz lazım." diye konuştu.

Vali Gül, il genelinde kaçak hafriyat dökümünün de önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteği ve diğer kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarıyla bu konunun üzerine gidip, çevre kirliliğini ortadan kaldıracaklarını belirtti.

"Uyarıları elbette dikkatle dinler, giderme konusunda gerekli hassasiyeti gösteririz"

Toplantıda söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koordinasyonun kamu yönetimi açısından önemine işaret etti.

Kurumlar arasındaki iletişimin güçlü olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "İletişim konusunda dönem dönem aksaklıklar yaşandığı da bir gerçek. Bu hususta belki de şahsıma düşenler olabilir. Bana dönük uyarıları elbette dikkatle dinler ve giderme konusunda gerekli hassasiyeti de gösteririz. Aynı konuda diğer kurum ve kuruluşların da açık, şeffaf, masada her hususun çözüme dönük pozitif iletişimi en üst seviyede tutan bir içerikle, ortamla yürütülmesi arzumuz, talebimizdir." ifadelerini kullandı.