İstanbul Valisi'nden Yangınla Mücadele Teşekkürü

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Vali Gül, yangının çıkmasına neden olan kişinin gözaltına alındığını ve adli sürecin sürdüğünü belirtti.