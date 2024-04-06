İstanbul Valisi, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangında yaşamını yitiren Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Gül, ziyaretinde yangında hayatını kaybeden Sinan Yılmaz ve Onur Aladağ'ın ailelerine başsağlığı diledi.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesinde defnedildi. Cenazeye, Yıldız'ın yakınları ve birçok yetkili katıldı. Bakan Bayraktar, Yıldız'ın babasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla görüştürdü. Cenaze, gözyaşları arasında defnedildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
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