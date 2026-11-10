İstanbul ve Kocaeli'de ehliyet sınavında joker iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de ehliyet sınavında joker iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul ve Kocaeli\'de ehliyet sınavında joker iddiasıyla 23 zanlı gözaltına alındı
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İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sınavlara joker kişiler soktuğu ve e-sınavda kopya cihazıyla görüntülü kopya verdiği öne sürüldü.

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavı için kursiyerlerin yerine "joker" diye tabir edilen kişilerin sınavlara girdiği ve e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine kopya cihazları yerleştirilerek sınav esnasında cep telefonuyla görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik takip neticesinde zanlıların irtibatları ve mali hareketlerini inceleyerek soruşturmaya ilişkin gerekli tespitleri yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaKocaeliGüncelJokerSon Dakika

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