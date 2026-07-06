İstanbul ve Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İSTANBUL ve Muğla'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile çeşitli kurumlardan elde edilen deliller doğrultusunda, 'pusulabet.com' isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.