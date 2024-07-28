İstanbul ve Siirt'te Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 23 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Siirt'te bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını ve 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, X hesabından bölücü terör örgütü propagandası yapan 15 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."