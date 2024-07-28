İstanbul ve Siirt'te Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Siirt'te Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 23 Şüpheli Yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Siirt'te bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını ve 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven ve destekleyen faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü hedef alan girişimlerin başarılı olamayacağını vurguladı.

28.07.2024 12:56
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Siirt'te bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını ve 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, X hesabından bölücü terör örgütü propagandası yapan 15 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Siirt'te Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Siirt'te Bölücü Terör Örgütü Propagandası Yapan 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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