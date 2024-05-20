İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Tekirdağ\'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan operasyonda, mağdurların taşınmazlarına el koydukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü elebaşı T.A. ve diğer şüphelilerin, müştekilere borç para verip tapu devir işlemleriyle satış gibi gösterdikleri ortaya çıktı. Operasyonda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

20.05.2024 11:55
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, suç örgütü elebaşı T.A. ve 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları tekrar geri getirmelerini sağladıkları, tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para verdikleri mağdurların taşınmazlarına el koyduklarını tespit etti.

Ekipler, adreslerini belirledikleri 9 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, suç örgütü elebaşı T.A. ile 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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