İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Tekirdağ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar sonucunda 64 kök Hint keneviri, 808 gram uyuşturucu madde, sera malzemeleri, balistik yelek ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin evdeki uyuşturucu maddeleri ateşe vermesiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

26.04.2024 15:31
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Elde edilen bilgiler kapsamında hareke geçen polis ekipleri, İstanbul'da Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 6 adres ile Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde 2 adres ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi.

Avcılar'daki ikamete düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli kilitledikleri kapının arkasına bariyer oluşturdu. Ekipler uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşı yardımıyla kırmaya çalıştı.

Bu sırada şüpheliler evde bulunan uyuşturucu maddeleri ateşe verdi.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 64 kök Hint keneviri, 808 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu bitkisi yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, 1 balistik yelek ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Avcılar'daki baskında şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ateşe vermesiyle çıkan yangını polis kamerası kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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