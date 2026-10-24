İstanbul Zeytinburnu'nda estetik ameliyatta 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Zeytinburnu'nda estetik ameliyatta 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki özel hastanede dün yapılan BBL ve liposuction ameliyatı sırasında durumu bozulan 46 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı sırasında sağlık durumu kötüleşen 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren özel bir hastanede T.O.'ya (46) BBL ve liposuction ameliyatı yapıldı.

Dün gerçekleştirilen ameliyat sırasında hastanın bel çevresi, basen üstü ve bacaklarının iç kısımlarından yağ alındı.

Alınan yağların kalça kısmına nakledildiği sırada durumunun kötüleşmesi üzerine T.O'ya kalp masajı yapıldı.

T.O. yaklaşık 1 saat 15 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda estetik ameliyatta 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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