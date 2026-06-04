İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı

İstanbul\'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı
04.06.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında 318 bin 373 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 563 kişinin de aralarında bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 36 araç trafikten men edilirken sürücülere toplam 4 milyon lirayı aşan ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında 1018 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulama iki aşamada gerçekleştirildi. İlk etapta 195 noktada sabit yol denetimleri yapılırken, polis helikopteri ve deniz polisi ekipleri de çalışmalara destek verdi. İkinci aşamada ise umuma açık iş yerleri denetlendi.

318 BİN KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Uygulama kapsamında toplam 318 bin 373 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 563 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 1018 kişi gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira bulundu.

Öte yandan 549 umuma açık iş yeri denetlenirken, 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

4 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri tarafından 49 bin 702 araç ve 1972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 782 araç ve motosiklet ile 30 sürücü hakkında işlem yapılırken, 36 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında sürücülere toplam 4 milyon 1 bin 378 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:02:19. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da dün akşam 1018 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.