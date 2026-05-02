İstanbul'da duruşma sırasında basın açıklaması yapan avukat hakkında inceleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşması sırasında basın açıklaması yapan sanık avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamada, 30 Nisan'daki duruşma sırasında, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuba Torun Erdoğdu'nun basın açıklaması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Avukatlık Kanunu hükümleri gözetilerek avukat Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldığı kaydedildi.