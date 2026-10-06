İstanbul\'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda, çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 95 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı.
FOREX DOLANDIRICILARINA OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu ilçelrinde yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.
95 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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