İrlandalı turiste köpek saldırısı: 256 bin lira tazminat
24.05.2026 11:03
İrlandalı turist, Yenikapı metro istasyonunda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Açtığı davada İstanbul Valiliği, İBB ve Fatih Belediyesi'nden toplam 256 bin 713 lira maddi ve manevi tazminat kazandı.

İstanbul'da metro istasyonunda sahipsiz bir köpeğin ısırdığı İrlandalı turist, açtığı dava sonucunda kamu kurumlarından 256 bin 713 lira 40 kuruş maddi ve manevi tazminat kazandı.

İrlandalı turist Samuel Grzywna, 19 Nisan 2023'te Fatih'teki Yenikapı Metro İstasyonu'nda sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

İdarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle Grzywna'nın avukatı Hikmet Berk Dilmen aracılığıyla tedavi ve ilaç masrafları için 32 bin 472 lira maddi, olaydan duyulan elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açıldı.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Grzywna'ya yaptığı ilaç masrafı nedeniyle 6 bin 713 lira 40 kuruş maddi, duyduğu elem ve ızdırabın karşılığı olarak da 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, 6 bin 713 lira 40 kuruşluk maddi tazminatın 2 bin 237 lira 80'er kuruşunun, 250 bin liralık manevi tazminatın da 83 bin 333 lira 33'er kuruşunun İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi tarafından yasal faiziyle birlikte İrlandalı turiste ödenmesine hükmetti.

Yargılama giderlerinin de eşit bir şekilde Valilik, İBB ve İlçe Belediyesince karşılanması kararlaştırıldı.

Mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğindeki ilgili maddelere değindi.

Bu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmeleri, hayvan bakımevlerinin kurulması ve benzeri birtakım görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğunun anlaşıldığı kaydedilen kararda, "Kamu idareleri yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle beraber bu hizmetin işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür. İdarece bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir zarara sebebiyet verilmiş olmasının, idareye hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir." ifadelerine yer verildi.

Kararda, "Ayrıca, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceği de açıktır." denildi.

İrlandalı turist Grzywna'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından aldığı sağlık raporunda, "sol bacağının köpek tarafından ısırıldığının, kanamalı cilt bütünlüğünün bozulduğunun" belirtildiği kararda yer aldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda, olayın meydana geldiği Yenikapı Metro İstasyonu çevresinde yer alan köpeklerin gerekli bakım ve kontrollerinden (yukarıda ilgili kısımlarına yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca) Valiliğin, Büyükşehir Belediyesinin ve İlçe Belediyesinin sorumlu olduğu, olay nedeniyle Valiliğin yüzde 33,3, Büyükşehir Belediyesinin yüzde 33,3 ve İlçe Belediyesinin yüzde 33,3 olmak üzere eşit oranda kusurlarının bulunduğu, bu durum karşısında da, davalı idarelerin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetinin iyi işlememesinden kaynaklanan eylemle, meydana gelen zarar arasında illiyet bağının da bulunması nedeniyle, davacının uğradığı zararların, kusur sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tazmini gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

Kaynak: AA

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
10:38
10:26
09:59
09:40
