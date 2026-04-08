İstanbul'da özel hastanede tedavi süreci tartışması: Bakanlık soruşturma başlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul’da özel hastanede tedavi süreci tartışması: Bakanlık soruşturma başlattı

İstanbul’da özel hastanede tedavi süreci tartışması: Bakanlık soruşturma başlattı
08.04.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Süleyman Çelik’in hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen iddialarda yeni bir aşamaya geçildi. Hasta yakını, tedavi sürecine ilişkin ayrıntılı beyanını İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde tutanak altına aldırırken, Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

3 Nisan 2026 tarihli resmi ifade tutanağına göre, kanser tedavisi gören Çelik söz konusu hastanede takip ediliyordu. Aile, özellikle immünoterapi sürecinden itibaren hastanın klinik durumunun kötüleşmesine rağmen tedavi planının yeterince gözden geçirilmediğini öne sürdü.

“Kritik bulgulara rağmen süreç sürdürüldü” iddiası

Tutanakta yer alan beyanlara göre Çelik; nefes darlığı, geçmeyen öksürük, ses kısıklığı, bilinç bulanıklığı ve çeşitli nörolojik şikayetler yaşamasına rağmen tedaviye aynı şekilde devam edildi. Aile, tetkiklerde değerlendirilmesi gereken bulgular olmasına rağmen sürecin sorgulanmadan sürdürüldüğünü iddia etti. Ayrıca akciğer BT bulgularına rağmen yeterli oksijen desteği sağlanmadığı, kan gazı ve amonyak gibi hayati parametrelerin düzenli takip edilmediği de ifadede yer aldı.

Taburculuk süreci tartışma konusu

Ailenin beyanına göre, 4 Mart tarihinde Çelik’in klinik durumu iyi olmamasına rağmen taburcu edildiği, oksijen ihtiyacının devam ettiği gerçeğinin göz ardı edildiği ileri sürüldü. Taburculuk öncesinde hastanın yaklaşık 2,5–3 saat tedavisiz bekletildiği ve herhangi bir “tedaviyi reddetme” ya da “sorumluluk kabul formu” imzalatılmadığı da iddialar arasında.

Taburculuk sonrası kısa sürede fenalaşan Çelik’in farklı sağlık kuruluşlarına götürüldüğü, burada yapılan değerlendirmelerde amonyak yüksekliği tespit edildiği ve “hepatik ensefalopati” tanısı konulduğu ifade edildi.

Yoğun bakım sürecine ilişkin çelişki iddiaları

Ertesi gün yeniden aynı hastaneye başvurulduğu ve Çelik’in yoğun bakıma alındığı belirtilen tutanakta, bu süreçte hasta yakınlarına yeterli ve açık bilgilendirme yapılmadığı öne sürüldü. Aile, hastanın durumuna ilişkin çelişkili bilgiler verildiğini ve farklı hekimlerin farklı değerlendirmelerde bulunduğunu savundu. Ayrıca uygulanan plazma tedavisinin gerekliliği ve zamanlamasına ilişkin de soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

Cenaze sürecine ilişkin dikkat çeken iddia

Tutanakta, vefat sonrası cenaze teslim sürecinde de sorunlar yaşandığı ifade edildi. Aile, cenazenin teslimi sırasında ödeme şartı öne sürüldüğünü, işlemlerin geciktiğini ve kateter giriş bölgesinde yoğun kanama olduğunu iddia etti.

“Tüm süreçler incelensin” talebi

Hasta yakını, immünoterapi sürecinden başlayarak hastaneye yatış, taburculuk, yeniden kabul, yoğun bakım tedavisi ve cenaze teslimine kadar tüm aşamaların bilirkişi incelemesiyle değerlendirilmesini talep etti. Öte yandan, iddialara ilişkin söz konusu hastanden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul’da özel hastanede tedavi süreci tartışması: Bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:19:39. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul’da özel hastanede tedavi süreci tartışması: Bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.