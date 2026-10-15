Haliç sel sularıyla kahverengiye döndü

İSTANBUL'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sürüklenen çamurlu sular, Haliç'in rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen Haliç havadan görüntülendi.

Altın Boynuz olarak da adlandırılan Haliç, İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından renk değiştirdi. Ayazağa ve Kemerburgaz'da etkili olan, can kayıplarına da neden olan yağışların ardından Haliç'in rengi kahverengiye döndü. Haliç'teki renk değişimi havadan görüntülendi.