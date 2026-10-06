İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul\'da tutuklanan iki CHP\'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İstanbul'da tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevden uzaklaştırıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÖZMEN VE GÜNEŞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Özmen ve Güneş İçişleri Bakanlığı kararınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

İKİ BELEDİYEDE DE SEÇİMLER 10 EKİM'DE 

İki belediyede de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Ataşehir Belediyesine yönelik bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sorgunun ardından Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören'in olduğu 4 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Halk PartisiMithat Bülent ÖzmenMurat GünesEyüpsultanPolitikaAtaşehirİstanbul3. SayfaGüncelGüneşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kocakercan39 kocakercan39:
    Temizliğe devam 3 10 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    İstanbul Ganimet ?? ?? 5 4 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Darısı Gs nin Başına bir Şafak öperasyonu beklıyoruz artık sinek ikiliye. herşey ayyuka cıktı neyi bekliyolar adam amerikaya kaçacak 6 0 Yanıtla
    E. Konez E. Konez:
    deste de bile olmayanlar konuşmasınlar 0 1
  • E. Konez E. Konez:
    AKP kendi ayagina sıkıyor. halk yemiyor bunlari,taktik degistirin 2 0 Yanıtla
  • FATİH TABAK FATİH TABAK:
    darisi küçükçekmece belediyesine. 80 yaşindaki babamin tek yegane evini yandaş müteahite mahkeme kararimiz olmasina rağmen hiçe sayarak peşkeş çekilmeside ya bu dünyada yada ahirette hesabi verilecektir. Sayin Akin Bakanim tüm resmi belgelerimizle daniştay kararimiza kadar kararlarimizla belediyeye incelenmek üzere müfettiş istiyoruz. davalarimiza müdahil olmanizi bekliyoruz. 1 0 Yanıtla
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