İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan polis servis aracı bariyerlere çarparak devrildi. İstanbul Valiliği'nin ilk açıklamasına göre; feci kazada bir polis memurumuz şehit olurken, biri ağır 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KAZADA MUCİZE! POLİS HAYATA KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.

Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."