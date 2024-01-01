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İstanbullular Yeni Yılın İlk Gününde Park ve Sahillere Akın Etti - Son Dakika
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İstanbullular Yeni Yılın İlk Gününde Park ve Sahillere Akın Etti

2024 yılının ilk gününde İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilenler park ve sahillere akın etti. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, çocuklarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi. Birçok kişi güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

01.01.2024 - 17:21,
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YENİ yılın ilk gününde İstanbullular park ve sahillere akın etti. Güneşli havayı değerlendiren vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş yaparken, bazıları da çocuklarıyla oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

2024 yılının ilk gününde İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilenler keyifli vakit geçirmek için park ve sahilleri tercih etti. Bakırköy sahiline gelenler yürüyüş yapıp çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçirdi.

"GÜZEL GÜNÜN TADINI ÇIKARMAK İSTEDİK"

Kader Çal, "Hava güzel ve izinli olunca yeni yılı dışarıda kutlamak istedik. Geziyoruz, sahilde oturuyoruz. İlk gün güzel geçiyor, tatil olması zaten bizim için yeterli dinlenmiş olduk." diye konuştu. Ayten Baş ise, "Bugün hava çok güzel, geçen günlere göre baya iyi. O yüzden biz de dışarı çıkmak istedik. En azından hava alıp bu güzel günün tadını çıkarmak istedik. Yılbaşında evdeydik, gayet sakin ve güzeldi." dedi.Kızıyla Bakırköy sahilinde voleybol oynayan Gökhan Bilgiç ise, "Yenil yılın ilk gününü değerlendiriyoruz. Bugün kalktık ve tatilimiz vardı. Biz deniz kenarını ve sporu çok seviyoruz. Kızım da lisanslı voleybolcu, tatil günlerimizde de bazen kendi antrenmanlarımızı kendimiz yapıyoruz. Deniz kenarına top oynamaya geldik. Günümüzü güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İbrahim Türkmen ise, "Ailece geldik 2024'ün ilk günü. Hava güzel ve güneşli, sahil güzel. Hep beraber gezelim dedik. Akşam saat 5-6' ya kadar buradayız" dedi.

İstanbullular Yeni Yılın İlk Gününde Park ve Sahillere Akın Etti
Kaynak: DHA
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