İSTE\'de Mezuniyet Töreni Yapıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nde 58 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Atatürk Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törende, denizciliğin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik ve jeopolitik açıdan da büyük önem taşıdığını söyledi.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Dandıl da mezun öğrencileri mesleki donanım ve sorumluluk bilinciyle geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dereceyle mezun olanlara başarı belgesi ve hediye verilen program, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.