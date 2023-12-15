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İstek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın katili hakim karşısında - Son Dakika
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İstek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın katili hakim karşısında

Kadıköy'de yaşanan istek şarkı tartışmasında Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Caymaz, nefsi müdafaada bulunduğunu söyleyerek, olayın kendisini tanımayan bir kişiyle yaşandığını belirtti.

İstek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz\'ın katili hakim karşısında
15.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Mehmet Caymaz nefsi müdafaada bulunduğunu söyleyerek, "Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum" dedi.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"SEN KİMSİN, SENİ LİNÇ EDERİZ DEDİLER"

Sanık Mehmet Caymaz savunmasında, "Olay günü bankta oturuyordum. Maktulden orgdan müzik çalmasını istedim. Maktul bana çalmıyorum, var mı bir diyeceğin dedi. Tanıklarla birlikte bana bağırmaya başladılar, 'sen kimsin, seni linç ederiz' dediler. Bana doğru gelince, üzerimdeki bıçağı çıkardım. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum. O sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı" dedi.

"NEFSİ MÜDAFAADA BULUNDUM"

Cihan Aymaz'ı öldürmek istemediğini söyleyen sanık Mehmet Caymaz, "Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Tanıklar da olay günü maktulle birlikte hareket eden kişilerdir. Beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyorum. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum. Öncelikle beratımı, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

2 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda Mehmet Caymaz'ın şarkı istedikten sonra yanında getirdiği bıçakla küfürlü tehditler savurdu. Daha sonra Cihan Aymaz'ın önce boyun kısmından sonrasında göğüs bölgesinden yaraladı. Cihan Aymaz aldığı yaranın etkisiyle denize düştü. Aymaz olay sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti. Şüpheli Mehmet Caymaz olay sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: DHA
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