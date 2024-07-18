İSTİB'in Altın Tohumlar Projesi Badem Yetiştiriciliğini Ele Aldı - Son Dakika
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İSTİB'in Altın Tohumlar Projesi Badem Yetiştiriciliğini Ele Aldı

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) katma değeri yüksek tarımsal ürünlerde üretimin ve yatırımın artırılması amacıyla başlattığı 'Altın Tohumlar' projesi kapsamında bu ay 'Nasıl Badem Yetiştiricisi Olunur?' konusu ele alındı. Toplantıda, bademde verimlilik ve karlılığın ölçeğin büyümesine bağlı olduğu, desteklerin artırılması ve daha büyük alanlardaki üretimin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, projenin ülkemiz tarımına katkıda bulunmak amacıyla geliştirildiğini belirterek, ilk toplantının bugün gerçekleştirildiğini ifade etti.

18.07.2024 12:21
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İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) katma değeri yüksek tarımsal ürünlerde üretimin ve yatırımın artırılması amacıyla başlattığı "Altın Tohumlar" projesinde bu ay "Nasıl Badem Yetiştiricisi Olunur?" konusu ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda birçok üründe olduğu gibi bademde de verimlilik ve karlılığın ölçeğin büyümesine bağlı olduğu, desteklerin de bu doğrultuda artırılması, daha büyük alanlardaki üretimin teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Moderatörlüğünü İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen'in, açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap'ın yaptığı toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ve Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Ahmet Bülent Kasap, İstanbul'un Türk ekonomisinin kalbinin attığı yer olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz İstanbul Ticaret Borsası olarak, kendimizi sadece İstanbul'dan sorumlu hissetmiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda tüm Türkiye'nin gıda ve tarım sorunlarına çözümler öneriyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Altın Tohumlar da ülkemiz tarımına katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiğimiz bir proje ve ilk toplantımızı bugün gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ahmet Bülent, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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