İstihkam Astsubayı Şehit Olan Bahadır Rıdvan Talay Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26), memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Kararlılık Harekatı Bölgesi Miska köyünde TSK'nın arama- tarama faaliyeti esnasında, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, şehit oldu. Şehidin cenazesi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Güneşler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Talay'ın babası Mehmet, annesi Gülseren, kız kardeşleri Zernişan ve Songül Talay, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Yürümekte güçlük çeken şehidin ailesi, askerlerin kollarına girmesiyle cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Şehit Talay'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Güneşler Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şehit Talay'ın 3 kardeşten tek erkek olduğu, bekar ve nişan hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.