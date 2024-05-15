İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın paniği - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın paniği

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar çevredeki ilçelerden de görülürken yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

15.05.2024 17:22
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde yangın çıktı. Mağazanın çatı katında çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

1 ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

İstiklal Caddesi'ndeki bir giyim mağazasının teras katındaki plastik malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler bir anda yükselirken oluşan yoğun duman birçok ilçeden görüldü. Çıkan yangında bir mağaza çalışanı dumandan etkilendi.

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve 3 ilçeden yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından İstiklal Caddesi tekrar yaya trafiğine açıldı.

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaptığı açıklamada, "Teras katta başlayan bir yangın hızlıca kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Ekiplere teşekkür ediyorum. Bir yaralanma olmadan binaya sıçramadan müdahale edildi. Kontrol altına alındı. Mağaza katında çıkıyor yangın. 7. Katın terasında çıkıyor. Başka bir yere sıçramadan da hemen kontrol altına alınıyor. Yangının nedeniyle ilgili itfaiyeci arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor" dedi.

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
İstiklal Caddesi\'nde mağazada yangın paniği

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uçan Adam: Mısır çarşısında da yangın çıktı.Hayırdır??İnceleme takip yapılıyor mu?Bağlantılı olabilir??? 1 1 Yanıtla

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