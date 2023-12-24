İstiklal Caddesi\'nde Gaz Kaçağı Paniği

İSTİKLAL Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla caddenin bir bölümü yaya trafiğine kapatılırken, gaz sızıntısının giderilmesinin ardından cadde yeniden açıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı Örs Turistik İş Merkezi'nin girişindeki doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. Yoğun gaz kokusu nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin bir kısmını yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri ise doğalgaz kokusunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Cadde üzerindeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından gaz kaçağının tespit edildiği noktadaki sızıntı giderildi. Gaz kaçağının giderilmesinin ardından yol tekrardan yaya trafiğine açıldı.