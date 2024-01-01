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İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir ara sokakta çıkan kavgada bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı, polislerin yanına sığınarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

01.01.2024 - 03:54,
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İSTİKLAL Caddesi üzerinde yılbaşı kutlamaları sırasında ara sokakta yaşanan bir kavgada, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadri Alışık Sokak'ta bir kişi, yılbaşı kutlamaları esnasında karıştığı kavgada yaralandı. Yaralı şekilde polislerin yanına sığınan kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstiklal Caddesi\'nde yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan kavgada bir kişi bıçaklandı
Kaynak: DHA
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