İstiklal Caddesi\'nde Yılbaşı Öncesi Atlı Polisler ve Polis Köpekleri Görevlendirildi

Süper Kupa kriziyle ilgili paylaşım Aile dizisini de vurdu! Nejat İşler\'i fena kızdırdılar

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. İstiklal Caddesi'nde atlı polislere ve polis köpeklerine, vatandaşlar ilgi gösterdi. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.