İstiklal Caddesi\'nde Yılbaşı Öncesi Atlı Polisler ve Polis Köpekleri Görevlendirildi

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. İstiklal Caddesi'nde atlı polislere ve polis köpeklerine, vatandaşlar ilgi gösterdi. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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