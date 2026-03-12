İstiklal Marşı Anma Programları Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ve Durağan ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkeli ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerler okunarak oratoryo gösterisi sunuldu.

Program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile son buldu.

Programa, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

Durağan ilçesinde ise 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrencilerce günün anlam ve öneminine değinilen oratoryo gösterisi sergilendi ve şiirler okundu.

Program, yarışmalarda derece alan öğrencilere hediye takdimiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.