İstiklal Marşı Kutlandı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlamasına katıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında öğrenciler, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan konuşmalar yaptı, hazırladıkları tiyatral gösterileri sahneledi.

Vali Akkoyun, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.