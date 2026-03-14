İstiklal Marşı'nın 105. Yıldönümü Pekin'de Kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Çin'in başkenti Pekin'de etkinlik düzenlendi.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde (YETKM) gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Pekin YETKM Müdürü Eyüp Sarıtaş'ın yanı sıra Türk ve Çinli öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan bağımsızlık mücadelesini temsil eden İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde 12 Mart 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edildiğini belirtti.

Akif'in "Allah bu millete bir daha yazdırmasın" sözüyle tanımladığı İstiklal Marşı'nın, milletin ve devletin var olma mücadelesi verdiği bir dönemde cephedeki askerin zafere olan inancını artırdığını, kısa sürede ulusal bağımsızlık yönündeki azim ve kararlılığın ortak sesi olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Her milletin istiklalinin timsali olan birer milli marşı mevcuttur ancak işgal güçlerine karşı milletin yekvücut bağımsızlık mücadelesi verdiği bir ortamda ve her mısrası gözyaşlarıyla kabul edilen bir başka marş herhalde yeryüzünde yoktur."

Pekin YETKM Müdürü Sarıtaş da 1920 yılının sonuna gelindiğinde Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtacak, dünyaya mesaj ve millete moral verecek bir milli marşa ihtiyaç duyulduğunu, bu sebeple dönemin Maarif Vekaletinin bir yarışma açtığını, herkesin gözü dönemin ünlü şairi Mehmet Akif'i ararken onun bu yarışmaya katılmayı reddettiğini söyledi.

Şairin yarışmaya katılmayı reddetmesinin sebebinin, o günün ölçülerine göre büyük meblağda bir para ödülünün konmuş olması olduğuna dikkati çeken Sarıtaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akif, milletimizin mücadelesini yansıtacak böylesine anlamlı bir faaliyet için ödül konmasına karşıydı. Ödüle karşı çıkması, büyük şairimizin Milli Mücadele'nin ifadesine ve ruhuna ne kadar önem verdiğinin göstergesidir."