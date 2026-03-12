Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105'inci Yılı Kutlandı - Son Dakika
Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105'inci Yılı Kutlandı

12.03.2026 12:17  Güncelleme: 13:09
Kuşadası'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. 'Bir Milletin Doğuşu' oratoryosu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

(AYDIN) – İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda tören düzenlendi. Programda öğrencilerin sahnelediği "Bir Milletin Doğuşu" adlı oratoryo, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105'inci yılı, Kuşadası'nda düzenlenen özel bir programla kutlandı. Kuşadası Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Nihal Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, idari amirler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Mehmet Akif Ersoy dualarla anıldı

Tören, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsü ile İstiklal Marşı'nın kaleme alınış sürecini anlatan video gösterimi, salonda büyük ilgiyle izlendi.

"Bir Milletin Doğuşu" oratoryosu ayakta alkışlandı

Etkinliğin kapanışında Kuşadası Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir Milletin Doğuşu" adlı oratoryo sahnelendi. Milli mücadele dönemini ve Türk milletinin bağımsızlık azmini şiirler ve dramatik canlandırmalarla anlatan öğrenciler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sahne performansları ve milli ruhu yansıtan sunumları ile dikkat çeken öğrenciler, tören sonunda uzun süre alkışlandı.

