İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlandı

12.03.2026 14:40
Hüseyin Yayman, İstiklal Marşı'nın önemini vurgulayarak, milletin ruh kökünü temsil ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Çanakkale Destanı ve İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş, şiir değildir. Çağları delip geçen, geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür." ifadesini kullandı.

Yayman, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugünün çok önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Bugünün, Türk milletinin ruhunu ve diriliş manifestosunu temsil eden İstiklal Marşı'nın Gazi Meclis'te kabul edilişinin 105. yıl dönümü olduğunu anımsatan Yayman, İstiklal Marşı'nın mesajının ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamanın öneminin bir kez daha anlaşıldığı zamanlardan geçildiğini söyledi.

Hüseyin Yayman, Mehmet Akif Ersoy'un bir mütefekkir, vatansever, eylem adamı ve antiemperyalist olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale Destanı ve İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş, şiir değildir. Çağları delip geçen, geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür. İstiklal Marşı'mız bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder. Milletimizi bir arada tutan, antiemperyalizme karşı yükselen çığlığını temsil eder ve bizi biz yapan bir toplumsal mutabakat metnidir. İstiklal Marşı'mız milletimizin kurucu metnidir. Kurucu ruh anayasasıdır. İstiklal Marşı'mızın iç cephe vurgusu, marşımızda çok net bir biçimde kendini ifade eder. Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği zamanlarda İstiklal Marşı'mızın başlangıç cümlesi ve kelimesi çok önemlidir. 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak'. Evet, Türk milleti birdir, beraberdir. 86 milyon olarak İstiklal Marşı'mızda dile getirilen 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' mesajı sadece dün değil, bugün de milletimize yol gösteren, rehberlik yapan çok manalı sözlerdir."

"TBMM'nin tüm üyelerini tebrik ediyoruz"

Yayman, İstiklal Marşı'nın, milletin diriliş manifestosunu en karanlık zamanlarda, düveli muazzama ve emperyalistlerle mücadele edilirken, zırhlıların ülkeyi işgal ettiği bir dönemde milletin umudunu, bağımsızlığa olan aşkını ve geleceğe olan inancını temsil ettiğini vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve şükranla anan Yayman, "İstiklal Marşı'mızı kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm üyelerini bağımsızlığa aşklarından dolayı tebrik ediyoruz, saygıyla anıyoruz. Aziz Türk milletini, 86 milyonumuzu İstiklal Marşı'mızı ezberden söyledikleri için ve evrensel mesajına, yerli ve milli mesajına inandıkları için bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Yayman, açıklamanın ardından AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve bazı partililer ile Taceddin Dergahı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

15:49
