İstiklal Marşı\'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yılı kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) program düzenlendi.
Etkinliğe Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve YEE Belgrad Koordinatörü Dinser Şahin'in yanı sıra enstitü kursiyerleri ile davetliler katıldı.
Büyükelçi Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Bağımsızlık için ölümü göze alanların tarihin akışını Çanakkale'de değiştirdiğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:
"Çanakkale'de vatanını ve milliyetini canı pahasına korumaya kararlı bir milletin karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı tüm dünyaya ispat edilmiştir. Çanakkale'de Gazi Mustafa Atatürk önderliğinde verilen mücadele Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdeleyen bir destan olmuştur. Türk milleti, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu zafer esaret altında yaşayan birçok halka da ilham kaynağı olmuş, Çanakkale'ye ve İstiklal Harbimize şahit olanlar, kendi milli mücadelelerini başlatmışlardır."
Aksoy, Çanakkale Zaferi'nin Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya milyonlarcasının ortak zaferi olduğunu anlattı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü de kutladıklarını dile getiren Büyükelçi Aksoy, "Milli Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözü, İstiklal Harbimizin belki de en anlamlı tarifidir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında yurt dışında görev yaparken terör saldırıları nedeniyle şehit düşen meslektaşlarımızı da minnetle anmaktayız." dedi.
Aksoy, 11 Mart'ta şehadetinin 41. yılında eski Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar'ı da Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in katılımıyla andıklarını kaydetti.
Programda, Belgrad Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Barış Katırcılar, Çanakkale Savaşları hakkındaki sunumunda, savaşın sebepleri, sonuçları ve tarihteki önemini anlattı.
YEE'nin bahçesinde, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanların fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.
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