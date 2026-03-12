İstiklal Marşı ve Ersoy Anma Günü Programı - Son Dakika
İstiklal Marşı ve Ersoy Anma Günü Programı

İstiklal Marşı ve Ersoy Anma Günü Programı
12.03.2026 16:26
Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulü için anma programı düzenlendi, öğrenciler gösteriler sundu.

Orta ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan okulun müdür yardımcısı Ünzile Dinç, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin gönlünde müstesna yeri bulunduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Orta

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı ve Ersoy Anma Günü Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
